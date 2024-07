Doveva essere una chiusura temporanea, della durata di circa un mese e mezzo. Riapre invece esattamente dopo un anno via Vittorio Veneto, a Barletta, interessata dai lavori del secondo fronte di stazione commissionati da Ferrotramviaria. Un’arteria che si presenta completamente riqualificata: con due corsie allargate rispetto al passato, marciapiedi più ampi, una rotatoria per consentire l’inversione di marcia, un’illuminazione adeguata, una nuova fogna bianca e stalli per i pulmann che permetteranno un più comodo scambio gomma-treno. Torna accessibile anche il passaggio pedonale che collega via Vittorio Veneto a piazza Conteduca rendendo nuovamente più vicini centro e periferia della città

Via Vittorio Veneto riapre ma il cantiere va avanti. Restano da terminare il secondo binario della Bari-Nord ed il fabbricato di stazione provvisto di biglietteria e bagni pubblici che diverrà operativo quando sarà riattivato il servizio ferroviario; si completerà entro la fine del mese la rampa per disabili anche se il sottopasso pedonale sarà nuovamente accessibile alle persone con mobilità ridotta solo nell’aprile 2025, una volta terminati i lavori di realizzazione degli ascensori da parte di RFI. Si avvicina anche l’avvio del cantiere per il parcheggio interrato secondo un progetto migliorato e rivisto nei costi, spiega Cannito. E si ha finalmente una data anche per l’apertura del sottovia di via Vittorio Veneto.

Il servizio completo su News24.City.