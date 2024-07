Si è svolta a L’Aquila, Capitale della Cultura 2026, presso il suggestivo Palazzo dell’Emiciclo, l’edizione 2024 degli “Stati generali dei Patti per la Lettura”. Presente al prestigioso evento culturale in rappresentanza del Comune di Barletta, l’assessore alla Cultura Oronzo Cilli, in qualità di relatore.

La manifestazione, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, è dedicata alla rete dei “Patti per la Lettura” e ha la finalità di mettere in atto politiche che incentivino i cittadini alla lettura e alla condivisione di buone pratiche che promuovano la lettura.

Oltre ad essere una leva di policy riconosciuta dal legislatore nazionale (legge 15 del 2020), il Patto per la Lettura è diventato un requisito cogente per la concessione della qualifica di Città che legge, rilasciata dal Centro per il libro e la lettura. Gli Stati Generali, giunti quest’anno alla quarta edizione, sono stati l’occasione per tracciare un bilancio, analizzare i dati di lettura, pensare a nuove rassegne e pratiche da delineare nel medio periodo. In particolare, l’edizione 2024 ha focalizzato le proprie attenzioni sulle Regioni come istituzione centrale per una programmazione più capillare delle politiche per la lettura.

Tra i relatori l’assessore alla Cultura di Barletta, Oronzo Cilli, nel panel dedicato alle “Buone pratiche e progetti per la lettura: una rete nazionale da potenziare”, moderato da Rossella Pace. Tra gli altri: Roy Biasi e Maria Fedele (Sindaco e assessore Cultura Taurianova capitale del libro 2024), Marco Fioravanti (Sindaco Ascoli Piceno e Presidente Anci Marche), Annarosa Mattei (scrittrice, già responsabile Scuola Cepell), Andrea Palombi (ADEI), Fiammetta Terlizzi (bibliotecaria, già Direttrice Biblioteca Angelica), Antonio Tomassone (Sindaco di Pietracatella CB), Fulvia Toscano (Direttrice artistica Naxos legge).

Presente all’importante kermesse anche la storica e riconosciuta Biblioteca “Sabino Loffredo” di Barletta con il suo responsabile Emanuele Romallo.

Barletta è “Città che Legge” dal 2017, sin dall’istituzione nazionale di tale denominazione riservata ai comuni più virtuosi.

Sono tante le iniziative in favore del libro e della lettura nella città di Barletta. Nel 2021 il Comune di Barletta ha, infatti, siglato il Patto per la Lettura che vede circa quaranta realtà territoriali impegnare nel promuovere il piacere della lettura. L’impegno dell’Amministrazione Comunale Cannito e dell’Assessorato alla Cultura continua.