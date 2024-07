“Abbiamo deciso di negare l’ingresso nel Gruppo Consiliare di Forza Italia alla Consigliera comunale Rosa Tupputi perché, su una nota emittente televisiva, non più tardi di due anni fà – questo è il comunicato stampa diffuso dal gruppo politico barlettano Giovanni Ceto e Antonio Comitangelo – e per rispondere alle accuse di essere una voltagabbana ricevute dal Sindaco Cannito, la stessa dichiarava di aver aderito ad una lista del centrodestra nel 2015, solo dopo che questo movimento aveva preso le distanze da Silvio Berlusconi e Forza Italia. Per noi, infatti, non è assolutamente possibile che un soggetto politico aderisca a Forza Italia avendo disconosciuto i valori di cui la persona del nostro indimenticabile Presidente Berlusconi era portatore.

A maggior ragione perché, sempre nella stessa occasione, la Consigliera Rosa Tupputi dichiarava di aver abbandonato quel “progetto” politico perché il suo fondatore successivamente aveva aderito a Fratelli d’Italia e lei, invece, che non era di destra, si sentiva a casa nel centrosinistra. Pertanto, invitiamo la Consigliera Tupputi ad evitare strumentali dichiarazioni sul nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, in quanto il nostro Movimento è una realtà seria e non un circolo privato. Saremmo lieti di riportare al nostro Segretario Nazionale le dichiarazioni letterali. Fino ad ora abbiamo taciuto per contegno politico-istituzionale, ma adesso non ci sembra più il caso”.