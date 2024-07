È stato Daniele Scuro il protagonista dell’undicesima edizione di Kombat Mania a Barletta. La Castle Edition, vissuta nella serata di domenica 30 giugno davanti a oltre 1000 spettatori nell’anfiteatro dei giardini del Castello Svevo, ha incoronato il giovane atleta della palestra Sportslab del Maestro Antonio Lisi come vincitore del titolo italiano WKA, categoria 60 kg, nel match clou contro Mattia Costabile. “Ringrazio tutta la mia palestra, la mia famiglia, coloro che mi sono vicini e mi hanno sostenuto – la gioia di Scuro – il mio maestro crede in me, in noi, e organizza sempre eventi con grandi match di spessore” Quando ho iniziato a praticare questo sport non credevo in me e mai avrei pensato di trovarmi addosso un titolo così prestigioso. Sono fiero di me stesso”.

Nell’altra sfida in copertina al maschile si sono affrontati Tommaso Distaso e Antony Caforio. Nel femminile fari puntati su Nadia Gorgoglione, opposta a Fabiola Ammaturo. Bravo nel distinguersi anche Corrado Corvasce nel K1. Volti di un evento di caratura internazionale tra i più importanti del panorama italiano, patrocinato da Comune di Barletta, Coni, FPI e Csen, che ha saputo portare sul ring 11 match di pugilato, 10 di K1 e un titolo italiano professionisti in palio con circa 50 atleti presenti. Di “tanti sacrifici ripagati e un’altra pietra miliare nel cammino di questo sport” parla Antonio Lisi, organizzatore dell’evento con la sua Sportslab. “Dar vita a una manifestazione del genere è motivo di orgoglio – aggiunge – di questo siamo grati agli sponsor, all’amministrazione e alla gente, sempre attenta a questo tipo di iniziative”.

A impreziosire la serata in una location suggestiva ci sono state le esibizioni dei ballerini della scuola di danza Power Academy di Emilia e Angelo Paolicelli. “Ci inorgoglisce continuare a lavorare per diffondere lo sport in forme fruibili a tutti e tutte gratuitamente – assicura Angelo Falcone, dell’organizzazione – ci sono stati tanti ragazzi giovani nel pubblico, per questo chiediamo alle istituzioni e chi amministra sempre più sostegno. Questo territorio ha fame di sport e non perde occasione per dimostrarlo”.