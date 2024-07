Sarà Fabiola Di Sotto con la sua “Cucina vegetale da paura” (ed. Vallardi, 2024, 256 pp.) la quarta ospite dell’edizione 2024 della rassegna culturale Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina, a Barletta. L’appuntamento con l’autrice è per giovedì 4 luglio alle 20:45. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Piazza Marina e quest’anno presenta agli abitanti della Città della Disfida un cartellone con sei appuntamenti. In precedenza sono stati tra gli ospiti Paolo Jorio e Claudia Carrescia con “La sirena di Posillipo”, Pamela Ferlin con “In questa notte afgana” e Francesco Carofiglio con “La stagione bella”. A dialogare sul palco con Fabiola Di Sotto ci sarà il giornalista Rai Michele Peragine, presidente dell’Associazione Giornalisti Agroalimentari Puglia. Ingresso libero, curiosità obbligatoria.

“Cucina vegetale da paura” in pillole

Un ricettario ricco di primi, secondi, piatti unici, dolci e tante utili preparazioni di base. Più di 110 ricette di piatti e preparazioni 100% veg. Questo libro nasce dal desiderio dell’autrice di condividere la cucina vegana, perché bastano pochi trucchi e la ricetta giusta per mettere in tavola piatti veg facili, nutrienti e golosi per tutta la famiglia. Leggendolo si potrà scoprire ad esempio che con i legumi si può fare qualunque cosa: dagli gnocchi alla crema spalmabile al cioccolato, mentre la loro acqua di cottura è un ottimo sostituto degli albumi montati a neve e vi farà ottenere dolci e meringhe da veri chef.

Dai piatti di base golosi e ricchi di proteine adorati dai bambini ai lievitati, dai piatti speciali agli insaccati, questo libro è per chiunque abbia voglia di riscoprire i piatti della tradizione in chiave vegetale, ma soprattutto di sperimentare, conoscere, godere insieme della buona cucina.

Chi è Fabiola Di Sotto

È la mamma veg tra le più amate del web. Romana di nascita e mamma di due bambini, è cresciuta nella ristorazione ed è legata al mondo della cucina vegetale dal 2011. Seguitissima sui social con il profilo @fabiolavegmamy (il suo account Instagram è seguito da oltre 630mila utenti), Fabiola Di Sotto ha creato un perfetto mix tra le conoscenze acquisite sul campo e il suo stile di vita alimentare, unendo sapientemente scienza culinaria e ricette di casa. «Per noi italiani – spiega – il cibo è una cosa seria ed è per questo che non avrei mai immaginato una vita senza carne, pesce e uova. E invece eccomi qui, viva, vegeta e inaspettatamente appagata dal cibo. Quando ho iniziato a mangiare vegetale pensavo alla cucina come una privazione. Oggi la mia prospettiva è completamente cambiata. Negli anni ho scoperto ingredienti prima sconosciuti e creato nuovi piatti ritrovando quei sapori a cui mai avrei voluto rinunciare. Quello che ho imparato con studio, passione e dedizione è tutto messo nero su bianco in questo libro».

L’associazione Piazza Marina ringrazia il Comune di Barletta per aver patrocinato l’iniziativa e i sostenitori che l’hanno resa realtà: il main sponsor Banca Patrimoni Sella & Co.; Antica Cucina Barletta; Mondadori bookstore Barletta; Perina; Pasta Maffei; Arpex; Agritalia; Cofra; Ciemme; New and Best; Teknotrade; Cassandro; Agricola Piano; Intimissimi Barletta; Calzedonia Barletta.

Ecco le prossime presentazioni in calendario, tutte con appuntamento alle 20.45:

Giovedì 4 luglio – “Cucina vegetale da paura” di Fabiola Di Sotto;

Lunedì 8 luglio – “Il canto della fortuna” di Chiara Bianchi;

Venerdì 12 luglio – Spettacolo teatrale “Trovata una sega”, di e con Antonello Taurino (Porta Marina);