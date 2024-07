“Terra di nessuno”: così l’area parcheggio dell’ospedale Dimiccoli di Barletta.

A riportarlo in un comunicato stampa è Grazia De Sario, dirigente nazionale di Sinistra Italiana. “E’ sempre più dilagante il fenomeno dei furti di auto. Non passa giorno che non vi sia qualche utente che protesti, denunci il furto dell’auto o il tentativo di rubarla rovistando e depredando tutto ciò che vi è all’interno.

Una vera piaga che denota l’ulteriore degrado di un’area dove il suolo stradale è pieno di buche, in alcuni casi voragini, poi sporcizia e verde mal curato. Del fenomeno dei furti di auto in più occasioni, i cittadini/utenti hanno chiesto rimedi, interventi e controlli da parte delle autorità di competenza. Ma senza alcun esito.

Quello che dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della sanità pugliese, in particolare della provincia Bat, dove – va ricordato – si recano cittadini bisognosi di cure di ogni genere (si pensi a chi si reca per una chemio, o per la dialisi) non garantisce la sicurezza per gli utenti medesimi, i parenti e gli addetti ai lavori.

A prescindere dalle responsabilità e competenze della Direzione dell’Asl-Bat, non si può non tirare in ballo il sindaco Cannito, sia nelle vesti di massima autorità della salute pubblica della città, sia in qualità di ex primario del Pronto Soccorso: due ruoli che dovrebbero vederlo attivamente impegnato ad innescare tutte le azioni e sollecitarne gli interventi volti garantire la sicurezza in questione.

Tuttavia, come già proposto alcuni anni fa, sarebbe il caso di valutare una serie di misure per stanare il fenomeno con l’istituzione di presidi di controllo agli ingressi/uscite dell’intera area nonché l’installazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato a reprimere i furti e tutto quanto riconducibile alla scarsa sicurezza”, conclude De Sario.