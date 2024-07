Prime parole da nuovo allenatore del Barletta per Pasquale De Candia, presentato nella conferenza stampa indetta dalla società nella mattinata del 9 luglio. Il tecnico molfettese, più volte accostato ai biancorossi, è parso motivato a iniziare questa nuova avventura.

“Potevo arrivare prima-esordisce-e comprendo lo scetticismo generale della piazza. Prometto che la squadra lavorerà per raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista posso dire che la società mi sta mettendo a disposizione una squadra di primo livello. Lavoriamo in sinergia per costruire un roster che possa primeggiare. La piazza non la scopro io, ho visto le sfide della scorsa stagione contro il Gallipoli e il Manfredonia. Ci saranno vicini e noi dobbiamo metterci nelle condizioni affinché questo possa accadere”.

Sul modulo e sulle new entries. “I nomi-prosegue-sono per larga parte quelli che voi leggete. Diversi li ho avuti nelle scorse stagioni, qualcuno lo allenerò per la prima volta ma è sempre stato un mio obiettivo negli anni precedenti. Modulo? Si dice che prediligo la difesa a 3 ma questo dipende da tanti fattori. Infine, per quanto riguarda il ritiro, sarà in larga parte al “Puttilli”, anche se la società si è mostrata disponibile a effettuare variazioni in corso d’opera”.

Presente anche il direttore tecnico De Vezze. “Annunceremo i primi innesti nel giro di 48 ore, sono tutte persone che non vengono a Barletta a svernare ma perché sanno in che tipo di piazza verranno a giocare. Sono tutti elementi motivati. Altri gironi? Sì, il nostro mercato ha preso in considerazione anche pedine di altre realtà”.

a cura di Giacomo Colaprice