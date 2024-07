“Sa dell’inverosimile la notizia del nuovo treno “turistico” che collega Roma con la Puglia – così Ruggiero Crudele presidente provinciale ItaliaViva BAT – con una corsa notturna dalla Capitale a Lecce, in questo periodo estivo (ottima cosa) MA senza fermate da Caserta a Bari.

Lontano da inutili e dannosi campanilismi, la penalizzazione del nostro territorio della BAT è evidente e inspiegabile: e i turisti che vogliano visitare Castel del Monte o raggiungere la nostra costa o le nostre città d’arte che anche -e soprattutto- d’estate offrono itinerari e proposte allettanti?

Per non dire dei luoghi dell’entroterra verso la direttrice Spinazzola e verso Andria (con la stazione da e verso l’aeroporto Palese e in attesa del ripristino della Barletta-Andria) che trova riferimento ferroviario nella stazione di Barletta!

Vogliamo pensare che sia stata una svista di Trenitalia e ci auguriamo che nell’immediato venga istituita la fermata a Barletta, e al riguardo abbiamo informato i nostri gruppi parlamentari che possano anch’essi far sentire la nostra voce presso Trenitalia per ovviare a questa mancanza di attenzione per il nostro territorio”.