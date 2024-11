Il Barletta ha vinto così tante partite sin qui in stagione che…si perde il conto. Per conferme chiedere ad Andrea Lobosco. Il difensore di piede mancino è l’unico superstite della scorsa stagione, quella chiusa con un’ingloriosa retrocessione e con un fallimento tecnico da cancellare con un colpo di spugna. Missione che Lobosco e compagni stanno portando a termine. Il successo sul Bitonto, il quattordicesimo su 15 partite di campionato, ha ipotecato il titolo di campioni d’inverno per i biancorossi.

Nell’annata sportiva 2023/24 è stato tra i pochi a salvarsi in una stagione sciagurata. Lobosco avverte sulla propria pelle il cambio di passo.

C’è un numero 10 già in doppia cifra nei biancorossi. Si tratta di Nicola Strambelli, a quota 11 centri tra campionato e Coppa. Con il Bitonto è andato a segno con…

Questo Barletta può bissare il triplete che il suo allenatore Pasquale De Candia ha già toccato con mano a Casarano? Il difensore risponde così.

Non manca anche un post-it per Santiago De Sagastizabal e Ayman Achik, rinforzi del mercato novembrino in arrivo dal Manduria.

Il servizio.