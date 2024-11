È stato accolto dal Tribunale di Trani il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso dal Comune di Barletta, nella persona del Sindaco Cosimo Damiano Cannito, per il rilascio immediato dell’area a verde pubblico attrezzato “Green Park” sita in Barletta alla Via Rossini. Al Comune era, infatti, precluso l’accesso considerato che la società affidataria della struttura sportiva non aveva mai liberato e sgomberato l’area, nonostante le diverse diffide ricevute, costringendo l’Amministrazione ad adire le vie legali.

Al fine della prevenzione di occupazioni abusive e/o atti vandalici, lo stato dei luoghi è stato preventivamente foto ripreso nelle sue strutture e l’area verrà costantemente controllata nelle more delle determinazioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle azioni di recupero e di riutilizzo della stessa.