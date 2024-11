“Il rilascio immediato dell’area a verde pubblico attrezzato “Green Park” di via Rossini disposto dal tribunale di Trani a favore del comune di Barletta è una buona notizia. Ora, però, ci si deve immediatamente mettere al lavoro per restituire l’area alla comunità. Tante sono state le nostre sollecitazioni sul tema nel corso della consigliatura, ma non bisogna assolutamente fermarsi”. Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“La fruibilità degli impianti sportivi – affermano i dem – è da sempre al centro della nostra attenzione. Ci siamo fatti promotori di un consiglio monotematico su questo argomento e proprio sul Green Park abbiamo innumerevoli volte interpellato l’amministrazione per avere risposte. Questo è accaduto anche nell’ultimo consiglio comunale ed ora, accogliamo favorevolmente una notizia che potrebbe rappresentare una svolta. Non basta però il rilascio dell’area, serve avere le idee chiare sul suo utilizzo”.

“Proprio su questo – aggiungono i consiglieri – siamo pronti a lavorare. Non bisogna lasciare nulla al caso e tantomeno far trascorrere del tempo. Lo stato dell’impiantistica sportiva in città presenta gravi criticità che vanno affrontate e risolte. Siamo pronti – concludono i dem – a rimboccarci le maniche sottolineando, ancora una volta, l’importanza sociale di questi punti di aggregazione, luoghi fondamentali per prevenire ed evitare i fenomeni di devianza giovanile con i quali siamo costretti a fare i conti”.