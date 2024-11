Arriva l’ufficialità: Santiago De Sagastizabal è un nuovo attaccante del Barletta. La punta argentina aveva iniziato il suo campionato a Manduria, siglando ben 8 gol in questo avvio di stagione. Nel comunicato diramato in data odierna, la società ha comunicato l’interruzione del rapporto professionale con Dragà.

Tra i marcatori più prolifici dell’attuale campionato di Eccellenza Pugliese, con 8 reti siglate nelle fila del Manduria, Santiago è una classica prima punta strutturata, 192 cm x 85 kg.

Classe ’97, argentino nativo di Buenos Aires, Santiago ha già all’attivo diverse stagioni in Italia avendo indossato le maglie di Manduria, Cenaia, Aglianese, Salsomaggiore e Felino con ottimi risultati.

“Ci mancava in rosa un profilo con le sue caratteristiche tecnico-tattiche”- dichiara il Club Manager Lorusso- “Santiago ha scelto Barletta nonostante diverse richieste pervenute dalla Serie D. Questo dimostra che la piazza biancorossa suscita un richiamo e un fascino importante, a prescindere dalla categoria. Il suo arrivo esclude categoricamente delle partenze tra i giocatori offensivi già presenti in rosa. Dragà invece giocherà in un’altra squadra, dopo aver rescisso con noi. A lui va il nostro ringraziamento per quanto fatto sinora, dato che è stato tra i protagonisti di questo avvio di stagione”.