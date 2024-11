“La caduta di un grosso albero nel cortile della scuola Fieramosca, dove i bambini svolgono regolarmente attività all’aperto – questa la nota della Commissione Comunale Ambiente a firma dei suoi componenti Patrizia Mele (presidente), Rosa Cascella (vicepresidente), Michele Maffione, Michela Diviccaro e Giuseppe Dibenedetto – rappresenta l’ennesimo e grave campanello d’allarme che impone un’azione immediata. Nonostante le ripetute segnalazioni e proposte avanzate dalla Commissione Ambiente agli assessori e ai tecnici comunali, constatiamo con preoccupazione che l’amministrazione comunale continua a sottovalutare la gravità della situazione. A due settimane dalla presentazione in grande stile dell’avvio dei lavori per il censimento del verde urbano, la sicurezza dei cittadini rimane seriamente a rischio. Pur riconoscendo che il censimento del verde, ampiamente discusso in sede di Commissione Ambiente, rappresenta un primo passo importante, auspichiamo che esso non si trasformi in un pretesto per rimandare interventi indispensabili e urgenti volti a ridurre i rischi legati alla caduta di alberi. È fondamentale che i proclami si traducano in azioni concrete e non si riducano a semplici occasioni autoreferenziali di promozione personale.

L’episodio verificatosi nella scuola Fieramosca è di una gravità estrema. Basta immaginare cosa sarebbe potuto accadere se, in quel momento, fossero stati presenti dei bambini per provare un senso di profonda inquietudine. Le scuole devono essere spazi sicuri, dove i nostri bambini possano crescere e imparare senza alcun rischio per la loro incolumità. Non possiamo più tollerare una gestione superficiale e irresponsabile di questa situazione che si protrae ormai da anni.

Pertanto, esortiamo il Sindaco e l’Amministrazione a intervenire con estrema urgenza e senso di responsabilità, avviando un controllo approfondito della sicurezza delle alberature, con particolare attenzione alle aree più sensibili e frequentate, come scuole, parchi gioco e viali. Ove necessario, si proceda all’abbattimento degli alberi pericolanti, garantendone la sostituzione con specie più sicure e adatte al contesto urbano. La sicurezza deve essere una priorità assoluta: ogni giorno di ritardo è un giorno di rischio per i cittadini”.