Chiudere una partita senza reti. Un’usanza assolutamente insolita per il Barletta 2024/25. Dopo Galatina, il secondo 0-0 di stagione è arrivato nella trasferta di Campi Salentina. Due le occasioni in cui l’attacco è rimasto a secco su 21 uscite stagionali tra campionato e Coppa Italia. Contro la Brilla Campi si è vista una squadra meno manovriera del solito, che per il vice-allenatore Nicola De Santis ha però poco da rimproverarsi.

Nello 0-0 di Campi Salentina il Barletta ha anche protestato nel finale per un fallo a cavallo della linea di ingresso in area di rigore ai danni di Lavopa, sanzionato con il calcio di punizione dall’arbitro. Di fronte i biancorossi, nell’occasione in divisa da trasferta, hanno avuto un avversario tosto e motivato dalla possibilità di fermare la prima della classe.

Domenica si riparte, con l’obiettivo di ritrovare gol e tre punti in quel Cosimo Puttilli che sin qui è stato una sentenza per gli avversari: in casa il Barletta ha saputo solo vincere. Arriva l’Atletico Acquaviva, formazione che ad oggi condivide il sesto posto con l’Unione Calcio Bisceglie. Tornerà a disposizione dopo la squalifica Lobosco, stop in vista per Montrone, espulso nell’ultimo match di campionato. De Santis non ha dubbi sulla strada maestra da seguire per una squadra che vanta ben 12 punti di vantaggio sulla seconda piazza.