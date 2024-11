Il prossimo 3 dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Rossa “V. Palumbieri” del Castello di Barletta, si terrà la presentazione ufficiale del libro “La Maestra Colorata” di Johanna Vitobello, insegnante di scuola primaria e autrice per Edizioni Terra marique di Modena. L’evento, patrocinato dal Comune di Barletta, vedrà la partecipazione speciale di Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS, fondazione impegnata nella promozione dell’adozione e del diritto di ogni bambino a crescere in famiglia.

Il libro, che parte proprio dal tema dell’adozione, è un’opera autobiografica ricca di emozioni e valori, in cui l’autrice racconta il suo percorso di vita come figlia adottiva di genitori barlettani. Una storia che celebra la diversità, l’inclusività e il superamento delle difficoltà incontrate durante l’infanzia. Durante l’evento, l’intervista all’autrice sarà condotta dalla Prof.ssa Mariagrazia Vitobello, Presidente Centro Studi Barletta in rosa. Saranno inoltre presenti: Avv. Antonio Gorgoglione, Coordinatore del Movimento Famiglie Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS Puglia; Dott.ssa Floriana Canfora, Responsabile della sede Puglia di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, che darà voce ad alcuni estratti del libro attraverso letture narrate. Al termine della presentazione, sarà possibile acquistare copie del libro, con il ricavato devoluto interamente alla fondazione Ai.Bi., a sostegno delle sue attività in Puglia. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata dedicata ai grandi temi dell’accoglienza e dei valori familiari.

L’appuntamento è per il 3 dicembre 2024 alle 18:00, nella Sala Rossa “V. Palumbieri”, Castello di Barletta. L’ingresso è libero. Per contatti e ulteriori informazioni: Mariella Dibenedetto P.R. 3931799892