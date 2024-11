Grande attesa per il Natale barlettano del 2024: l’attenta programmazione, fatta di condivisione fatta con le Commissioni consiliari e con le associazioni di categoria è partita già dallo scorso gennaio. Questa mattina è stato presentato il programma ufficiale (SCARICA QUI IL PROGRAMMA) a Palazzo di Città dall’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo, che ha voluto sottolineare il grande impegno per migliorare l’esperienza, che ha dato spazio a diverse critiche, dell’anno scorso.

Soddisfatte le associazioni di categoria, presenti anche questa mattina; “Natale è Barletta – La magia delle tradizioni” si aprirà domenica 1 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Aldo Moro, introdotto dall’esibizione dell’Orchestra sinfonica provinciale. Il programma natalizio proseguirà fino al 6 gennaio.

Un ritorno alle tradizioni tipiche del periodo natalizio, ma anche del nostro territorio con la frittellata, le cartellate, la tombolata, la classica ‘ A Fanov’ della vigilia dell’Immacolata. Le novità riguardano le luminarie che saranno molto più numerose e spettacolari, diffuse in varie aree della città, in particolare saranno illuminati i Giardini “Giuseppe De Nittis” della stazione, i Giardini del Castello e Piazza Federico II di Svevia.

L’allestimento degli addobbi è partito già da fine ottobre scorso, «Avremo questa peculiarità dell’albero di Piazza Aldo Moro – così l’assessore Dileo – che sarà il più alto della Puglia e forse uno dei più alti d’Italia all’incirca 30 metri, avremo altre strutture giganti in giro per la città. Avremo molti più spettacoli con il criterio che è stato adottato e condiviso con le associazioni di distribuire la somma a nostra disposizione e generare più spettacoli possibili sul territorio. Puntiamo molto sugli allestimenti che ci saranno in Piazza Aldo Moro, abbiamo ricevuto una proposta di ruota panoramica che stiamo valutando, ritorna dopo qualche anno e a grande richiesta la pista di pattinaggio collocandola al Parco dell’Umanità e ci sarà lì un allestimento migliore rispetto allo scorso anno».

Ritorna anche la cassa armonica dell’Orchestra sinfonica su Corso Vittorio Emanuele durante il periodo natalizio. Il 7 dicembre la magia del Natale scende dal cielo, con l’esibizione di paracadutisti, con Babbo Natale e gli elfi, sul “Castello di Babbo Natale” a cura dell’associazione La Barlettana, che ha garantito anche l’accessibilità per disabili attraverso l’ingresso dall’imbarcadero dei sotterranei del Castello con l’ausilio di personale adatto, previa prenotazione.

Insomma un programma allettante, che sicuramente ha goduto dell’importante percorso condivisione e programmazione nei giusti termini e tempi, cosa che non dovrebbe essere un’eccezionalità per un’Amministrazione.