Domenica 1 Dicembre prende il via il ricco programma di “Natale è Barletta 2024”. Il primo appuntamento, il cui inizio è previsto a partire dalle ore 18,30, si terrà in Piazza Aldo Moro con l’accensione del grande albero di Natale.

L’albero verrà acceso dal Sindaco Cosimo Cannito, dall’Assessore alle Attività produttive Giuseppe Dileo e da tutti i bambini presenti. L’evento sarà presentato da Francesca Rodolfo, giornalista.

Per l’occasione in tutte le vie di accesso all’intera area sarà interdetta la circolazione così come previsto da un’ordinanza dell‘Ufficio Traffico.

Tutte le famiglie e i bambini sono invitati a questo significativo momento di festa e di gioia collettiva.