Il coordinatore della Camera del lavoro della Cgil di Barletta, Pietro Laboragine, scrive al sindaco Cosimo Cannito per chiedere la urgente riattivazione del montascale del sottopasso di via Imbriani-via Canosa.

“Presso questa sede sindacale – si legge nella nota – si sono rivolti diversi cittadini disabili che hanno manifestato grande disappunto per l’impossibilità di poter fruire del montascale posizionato presso il sottovia ‘Imbriani-Canosa’, in discesa e in salita, per sconosciuti motivi comunque ingiustificabili”.

Da un veloce sopralluogo effettuato da Laboragine è stata rilevata l’inattività del montascale ma non solo, lo stesso è diventato anche luogo di raccolta di rifiuti vari per effetto di evidenti comportamenti incivili. “Nella circostanza ho anche potuto personalmente osservare, nel tratto di cui trattasi, un via vai di donne in avanzato stato di gravidanza e di persone anziane con ridotta capacità motoria e/o con difficoltà di movimento che, a buona ragione, avrebbero potuto fruire delle servoscale, rimarcando – in tal modo – la necessità di una sollecita attivazione di un sistema in grado di abbattere questa evidente barriera architettonica”, scrive Laboragine che chiede “quali provvedimenti si stiano attivando al fine di rendere al più presto fruibile una apparecchiatura di sicura utilità pubblica, specie per i cittadini più fragili e bisognosi che quotidianamente sono costretti ad effettuare tale percorso di collegamento tra i due quartieri più popolosi della nostra città”.