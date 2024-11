Lo spettacolo si mobilita, tra musica, teatro e poesia, presentando l’evento natalizio dell’Opera teatrale “Natale con Noi” con il preciso scopo di essere di aiuto e raccogliere fondi a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori) Associazione Provinciale Barletta-Andria-Trani presso l’Auditorium della Parrocchia San Paolo Apostolo in Via Donizetti 1 a Barletta, domenica 01 dicembre 2024 alle ore 19,00 con sipario alle ore 19,30.

I testi dell’opera, scritti dal poeta e scrittore barlettano Francesco Paolo Dellaquila e presentato da Marisa Ruffo prevede come interpreti Dolores Rotunno, Margherita Ricci, Francesca Seccia, Maria Assunta Paolillo e lo stesso Autore. Ospiti della serata la Compagnia teatrale “Fatti di Sogni” con lo spettacolo fatto di canzoni, balli e monologhi incentrati sulla figura della donna. Intervento straordinario del Coro Polifonico “Il Gabbiano” di Barletta, diretto dal Maestro Gianluigi Gorgoglione e accompagnato dalla pianista Giovanna Tricarico, che donerà un programma musicale di brani polifonici.

Natale con Noi è un’opera teatrale che, muovendosi tra il fascino antico e l’analisi testuale dei canti maggiormente legati alla tradizione natalizia, sia italiana che locale, conduce il pubblico a sostare sul significato autentico delle feste. L’opera è uno scrigno di ricordi, tradizioni e osservazioni sull’evoluzione che nel tempo ha subito la festa della natività, momento privilegiato scelto da Dio per farsi materialmente più vicino agli Uomini e oggigiorno travisato in mera festa esteriore.

Natale con Noi è di fatto un invito posto con la gentilezza a riscoprire quel calore intimo e antico che un tempo animava questi giorni intorno al solstizio d’inverno, quando si era ancora capaci di meravigliarsi delle piccole cose, quando un dono era espressione di quel disinteresse oggi così demodé, quando si guardava lo sfavillio delle luci con gli occhi di bambino e non si era accecati dagli eccessi di apparenza che oggi devastano il quotidiano. Cardine di quest’opera si conferma l’Amore, che travalica il confine del Sé per offrirsi all’altro senza retribuzione, forte dell’esperienza più alta e autentica del dono, per la quale la maggior gioia sta nel dare più che nel ricevere.

Quest’anno, al fianco della LILT, ben quindici Associazioni d’Arma, con i propri Associati, quali NASTRO AZZURRO Istituto Combattenti Decorati al Valor Militare, UNIMRI Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo Italiani, ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia, ANCR Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, ANMIG Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, ANC Associazione Nazionale Carabinieri, ANFI Associazione Nazionale Finanzieri Italiani, ANB Associazione Nazionale Bersaglieri, ANPI Associazione Nazionale Paracadutisti Italiani, INGORTP Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ANPS Associazione Nazionale Polizia di Stato, AAA Associazione Arma Aeronautica, ANCI Associazione Nazionale Carristi d’Italia e NGA Nucleo Guardie Ambientali.

Un evento di rilevanza sociale inserito nell’edizione 2024 della Campagna “LILT for Women –Nastro Rosa”, che quest’anno vede come Testimonial 3 donne che hanno vissuto il cancro al seno e come Ambasciatrice la conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, finalizzata a diffondere la cultura della Prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori al seno e della Campagna “LILT for Men –Nastro Blu” con Testimonial l’Arbitro Internazionale Pierluigi Collina il quale ha prestato il suo volto per mettere in luce il valore della prevenzione, invitando gli uomini a scendere in campo con loro ed effettuare visite di controllo, tutti insieme sensibilizzando l’intera società civile a supportare efficacemente la concreta attività posta in essere da ormai 102 anni dalla LILT (1922-25.febbraio-2022).

«L’impegno costante della LILT –dichiara Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della LILT, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute– è investire in salute, consapevoli che l’eliminazione di cattive abitudini come il consumo di tabacco, l’abuso di alcol, l’errata alimentazione e la sedentarietà potrebbero prevenire il 40% dei casi di cancro e ridurre la mortalità nella stessa misura, grazie anche alla partecipazione agli screening oncologici, ancora oggi in stato di sofferenza. Puntiamo quindi a incentivare la prevenzione primaria attraverso la promozione di stili di vita sani e a rafforzare le azioni per contrastare il ritardo diagnostico, incoraggiando visite specialistiche e l’adesione ai programmi di screening.»

Impegno a tutto campo della LILT Associazione Provinciale Barletta-Andria-Trani che intende approfondire le conoscenze in ambito oncologico e offrire tutte le informazioni in tema di stili di vita correttamente sani da adottare e controlli diagnostici da effettuare, strumenti indispensabili per riuscire a sconfiggere la malattia in oltre l’80% dei casi, salvando così la vita a circa 70/80mila persone l’anno.

“La Prevenzione non è condanna ma salvezza -precisa Michele Ciniero Presidente LILT BT traducendo così sul territorio della Sesta Provincia Pugliese le linee guida della LILT Nazionale- Risulta ancora molto difficile sensibilizzare le persone sulla necessità di una corretta prevenzione e quindi controlli periodici, plaudendo il lavoro, spesso oscuro e ignorato ma di fondamentale importanza dei 25mila volontari appositamente formati e sostenuti dagli oltre 800mila Associati della LILT”.

Il servizio video-fotografico sarà garantito da Giovanni Ferrini.

L’ingresso sarà accessibile a tutti con l’invito a devolvere volontariamente un contributo a favore della LILT, dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo portatile per effettuare visite senologiche e urologiche.