“L’ultimo di una lunga serie di atti contrari sia alle indicazioni (nazionali e regionali) del partito sia allo statuto di Forza Italia – questa la nota del consigliere regionale di Forza Italia, il barlettano Giuseppe Tupputi – ho scritto al collegio dei probiviri per segnalare il comportamento del coordinatore provinciale della Bat, Marcello Lanotte. Lo statuto di Forza Italia stabilisce che un consigliere regionale entri di diritto nel coordinamento provinciale: un organismo del partito che, dal mio ingresso in Forza Italia, si è riunito più volte senza che il sottoscritto sia mai stato coinvolto o avvisato. Questa è una palese violazione dello statuto, evidentemente suscettibile di censura esattamente come tutto ciò che il coordinatore ha ritenuto di fare in questo lasso di tempo. Ricordo a me stesso che mia sorella sia la consigliera comunale di Barletta più suffragata e che la sua adesione al Gruppo consiliare sia stata rigettata. Rigettata solo perché sgradita al coordinatore e ai suoi sodali… eppure, abbiamo deciso di entrare in Forza Italia con grande entusiasmo e serenità e con questo spirito siamo stati accolti da tutto il partito. Tranne che dal coordinatore della Bat!

E’ chiaro che -grazie al rapporto di stima e amicizia che ci lega al commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, e al vice commissario, il sen Dario Damiani– dormiremo ugualmente senza rischi di insonnia, ma è paradossale che un riferimento locale remi contro tutti e contro la crescita del partito sul territorio. Senza considerare le indicazioni del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha aperto Forza Italia alle realtà civiche da cui provengo e da cui proviene mia sorella. Probabilmente, qualcuno intende il partito come proprietà privata, ma adesso la misura è colma. Sono rimasto in silenzio per non irrorare la polemica fino ad oggi, ma ora è giunto il momento che gli organismi deputati del partito prendano in mano la questione”.