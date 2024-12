“Sono molto preoccupato per la grave carenza di organico del Comando dei Vigili del Fuoco della BAT, denunciata dai sindacati di settore, che ringrazio per avermi incluso tra i destinatari della loro denuncia alle Istituzioni competenti”. Così il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e Commissario regionale, Ruggiero Mennea.

“E’ noto che la nostra provincia è soggetta a gravi rischi incendi, a causa del suo territorio prevalentemente agricolo e perché il Parco Nazionale dell’Alta Murgia si estende in maniera significativa in essa, ed è urgente consentire agli operatori di essere messi in condizione di svolgere al meglio il loro delicatissimo lavoro, a loro tutela e di tutti i cittadini della provincia. Ho chiesto, pertanto, al Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, On. Emanuele Prisco, di fare tutto il possibile affinché il Comando della BAT sia dotato al più presto delle unità operative previste dalla pianta organica.

Farò tutto quanto consente il mio ruolo istituzionale per fare in modo che sia sanata questa criticità, che è diventata cronica e non più tollerabile”, conclude il Presidente Mennea