Pareggiare, soprattutto per una squadra abituata molto spesso a vincere, non è il massimo dell’aspirazione. Ma cosa volete che siano due pareggi di fila per chi, come il Barletta, ha vinto diciannove delle precedenti venti partite tra campionato di Eccellenza e Coppa Italia Dilettanti? Davvero poca roba. Che non fa nemmeno il solletico ad una classifica che parla in maniera inequivocabile, anche dopo la “ics” di Campi Salentina e il pari-bis di domenica scorsa al “Puttilli” contro l’Atletico Acquaviva.

Bongermino, in pieno recupero, ha annullato virtualmente il momentaneo vantaggio biancorosso realizzato da Lavopa provocando il primo mancato successo del Barletta nella versione interna.

Non è cambiato nulla in classifica. Il Barletta aveva dodici punti di vantaggio sulla Polimnia alla vigilia della sfida interna contro l’Acquaviva. Il Barletta ha sempre dodici punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice anche al termine degli incontri della diciassettesima giornata di Eccellenza. Il programma della diciottesima, invece, prevede un’incognita per i biancorossi, proprio nella domenica in cui è previsto il ritorno in panchina di Pasquale de Candia, dopo la lunga squalifica. È in forse, infatti, la disputa della gara sul campo del Gallipoli: i salentini non si sono presentati domenica scorsa a Foggia perdendo 3-0 a tavolino. L’esclusione dal campionato, da regolamento, scatta alla quarta rinuncia.

Il servizio completo su News24.City.