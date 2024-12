Si è tenuto questa mattina in Prefettura il terzo sottotavolo tematico relativo alla rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio nazionale e inserite nel sistema di protezione e accoglienza, specificamente dedicato alla sezione delle donne con background migratorio vittime di violenza, tratta o in stato di gravidanza.

Presenti le Forze di Polizia, i Servizi Sociali dei comuni della Provincia, figure specialistiche dell’Azienda Sanitaria Locale, i Centri Antiviolenza, le Associazioni del territorio, i referenti di Centri di Accoglienza Straordinaria e dei progetti SAI, allo scopo di attivare i meccanismi di coordinamento e di tutela delle donne migranti che, oltre a poter subire forme di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, incontrano una serie di barriere strutturali (legali, economiche, linguistiche e burocratiche) che incidono sul percorso di fuoriuscita dalla spirale di violenza di cui sono vittime.

E’ pertanto necessario delineare le procedure operative volte a rafforzare la rete di sostegno degli operatori delle agenzie, istituzioni e servizi che entrano in contatto con tali

tipologie di fragilità, con l’obiettivo di riconoscere i segnali di sofferenza fisica e psicologica,

nonché di costruire una relazione interculturale che tenga conto delle peculiarità delle

esperienze delle donne, del loro contesto culturale e delle differenze nella condizione, nella

comunicazione e soprattutto nella consapevolezza del proprio vissuto.

Al riguardo, è stata rappresentata l’importanza di una presa in carico che ponga in primo piano la donna e la sua capacità di superare gli eventi traumatici subiti per intraprendere

percorsi di uscita dalla violenza e di inclusione sociale, fornendo loro gli strumenti necessari

a costruire un progetto di autonomia.