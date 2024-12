Una storia di amore e di coraggio che parla di barriere che possono essere abbattute quando hai una famiglia che ti supporta e degli amici che non ti abbandonano. Johanna Vitobello aveva solo tre anni quando i suoi genitori volarono in Colombia per accoglierla nella loro vita. Era una bambina impaurita che si preparava ad affrontare le sfide di un nuovo mondo: le difficoltà dell’integrazione, i pregiudizi e le cattiverie della gente. Ostacoli che Johanna ha superato in un percorso di crescita che ha voluto raccontare nel libro “La maestra colorata”, presentato nella sala rossa del castello di Barletta. La storia di un’adozione che ha trasformato la bambina sperduta di un orfanotrofio colombiano in una donna felice e realizzata, oggi madre di quattro figli ed insegnante di scuola primaria.

“Una storia che tocca l’anima e di grande insegnamento per chi vuole percorrere la strada dell’adozione” dicono gli animatori del centro studi “Barletta in rosa” che hanno curato la presentazione del libro “La maestra colorata”.

“L’esperienza di Johanna Vitobello è per noi uno stimolo ad andare avanti con la nostra missione” spiegano i responsabili di “Ai.Bi”, l’associazione che da 40 anni si occupa di adozione e di contrasto all’abbandono.

Johanna nel suo cammino ha avuto la fortuna di incontrare persone speciali che le sono state a fianco nei momenti difficili della vita, simbolicamente rappresentate dalle farfalle che animano le illustrazioni del suo libro.

Il servizio.