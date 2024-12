“Un altro albero caduto. Un altro rischio annunciato e, per fortuna, scongiurato.

Un’altra scuola, il plesso Montessori, coinvolta. Durante lo scorso consiglio comunale è quanto scrivono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Carmine Doronzo e Michela Diviccaro – seguito alla rovinosa caduta di un grande albero all’ interno della zona destinata all’attività sportiva della scuola Ettore Fieramosca il 23 novembre, avevamo denunciato la presenza di diverse altre alberature pericolanti sempre in vicinanza delle scuole.

Chiedevamo, essendo partito il censimento del verde-atto richiesto da anni dalla nostra forza politica e dalle associazioni ambientaliste del territorio-quali fossero le azioni che il Sindaco e l’assessore di competenza intendessero mettere in atto, nell’immediato, per tutelare il patrimonio arboreo oltre che per scongiurare il pericolosissimo rischio caduta di altre alberature soprattutto nelle immediate vicinanze delle scuole- o internamente alle stesse, oltre che delle altre strade ad alta percorrenza pedonale. Constatiamo tristemente che, prima dei tempestivi interventi auspicati, un’altra tragedia è stata scongiurata. Si intervenga. Evidentemente, non c’è più tempo”.