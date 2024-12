Un’intera giornata fra visite guidate, musei, teatralità e gastronomia è quella organizzata, domenica 15 dicembre a Barletta, dal Touring Club Italiano, sintetizzata nel titolo I Ritratti della Bellezza. Fulcro dell’iniziativa curata da Luciana Doronzo, coordinatrice regionale del Touring, è la Pinacoteca De Nittis ospitata a Palazzo della Marra, il cui percorso prevede un momento teatrale diretto da Gianluigi Belsito con gli attori della compagnia Teatro del Viaggio. Prendendo spunto dal prezioso patrimonio espositivo del museo barlettano, il testo opportunamente scelto, interpretato da Marco Jacopo Montaruli con la partecipazione di Giusy Laluce, è Il Ritratto di Dorian Gray, sordida storia di un libertino che insegue l’eterna giovinezza barattando la sua anima con l’immagine di se stesso raffigurata in un quadro.

“Fare teatro in luoghi diversi da un teatro in senso stretto è sempre un’esperienza emozionante, pur se ormai accade da anni” ammette Gianluigi Belsito, regista teatrale e attore. “Sia per la vicinanza fisica agli spettatori” continua, “sia perché lo stesso pubblico resta spiazzato da questa tipologia di esperienza altamente immersiva in spazi scenici non convenzionali”. La giornata prosegue, con la visita al Castello nel pomeriggio, inclusi i suggestivi sotterranei e la particolarmente affascinante Chiesa dei Greci. A completare il tutto, sempre restando in tema, la presenza di abiti ottocenteschi della costumista Carmela Calabrese indossati dai membri dell’associazione culturale Thempus.

Prenotazione obbligatoria al 347.0095976