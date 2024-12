Da cento anni la casa per tutti i militari in servizio ed in congedo che si sforzano con l’esempio quotidiano di mantenere vivi nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo della Guardia di Finanza, il sentimento patrio, lo spirito di fratellanza ed il senso dell’onore. Festeggia un secolo di vita la sezione di Barletta dell’ANFI, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, costantemente attiva sul territorio con le sue opere di beneficenza. Le celebrazioni ospitate nel Teatro Curci si sono aperte con l’esibizione musicale della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Poi sul palco il prefetto Silvana D’Agostino, il sindaco Mino Cannito e gli amici dell’Anfi che hanno sempre sostenuto le attività solidali dell’associazione. Solo negli ultimi anni donati 27 defribillatori a scuole, chiese ed esercizi commerciali e strumentazioni mediche all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Per la soddisfazione di Antonio Filannino, oltre 40 anni nella Guardia di Finanza ed al suo quarto mandato da presidente dell’Anfi.

Un compleanno speciale per l’associazione storicamente custode dei valori della Guardia di Finanza ed esempio da seguire per le giovani generazioni. Il servizio.