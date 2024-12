Basta poco per cadere nel baratro del gioco d’azzardo, talvolta è sufficiente solo iniziare lasciandosi tentare dalla promessa di un comodo guadagno. “Vincere facile” racconta proprio questo: quanto sia semplice finire in un vortice pericoloso di scommesse, slot machines e gratta e vinci, dal quale non si riesce più a venire fuori con le proprie forze. Lo short movie del pluripremiato regista Alessandro Piva viene proiettato nell’auditorium dell’istituto “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta per gli studenti del secondo e terzo anno. Protagonista è l’attore Michele Santeramo, che racconta storie reali di persone finite vittime del gioco d’azzardo patologico.

La realizzazione di “Vincere Facile” rientra tra le iniziative promosse dalla Asl Bt per contrastare le dipendenze patologiche, sempre più diffuse tra i giovani.

Il servizio.