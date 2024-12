Il Barletta vince 1-0 contro il Ginosa grazie al gol di Lattanzio nel finale, portando a casa i tre punti nell’ultima giornata del girone di andata. La vittoria, seppur sofferta, condanna il Ginosa, che esce dal Puttilli a mani vuote.

Il tecnico De Candia recupera Giambuzzi, ma l’argentino parte inizialmente dalla panchina insieme a Bernaola e Lattanzio, con Pinto titolare e De Sagastizabal confermato come centravanti. Lopez è assente precauzionalmente per un problema all’adduttore. Il Ginosa arriva a Barletta dopo aver subito una sconfitta di misura contro la Polimnia.

Il match inizia con il Barletta subito pericoloso al 4′ con De Gol, che anticipa tutti sul piazzato di Strambelli, ma la sua conclusione finisce oltre la traversa. Due minuti più tardi, Lavopa sfonda sulla destra e serve Strambelli, ma quest’ultimo calcia male in corsa. L’esterno del Barletta ci riprova all’8′, su un calcio d’angolo, ma il suo mancino colpisce la parte alta della traversa. Al 15′ è ancora Lavopa a tentare il gol con un tiro diretto all’incrocio, ma Santoro si supera e para. Il Ginosa risponde al 22′ con Ferrero, che prova a sorprendere dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta.

Il Barletta ha la sua migliore occasione al 30′: cross di Strambelli, colpo di testa di De Sagastizabal che colpisce il palo, e Lavopa calcia sull’esterno della rete. Pochi minuti dopo, l’attaccante argentino ruba palla a Leone e prova a segnare, ma Santoro si esalta e respinge il suo tiro. Al 38′ nuovo brivido per il Ginosa: colpo di testa di Lavopa che colpisce il secondo palo, poi De Sagastizabal non riesce a segnare sul rimpallo e Turitto spreca in area piccola. L’ultimo tentativo del primo tempo arriva al 47′ con un colpo di testa di Pinto, che esce di poco.

Nella ripresa, il Barletta mantiene il possesso ma non riesce a concretizzare le occasioni. Il Ginosa crea la prima palla gol al 56′ con Schirizzi, il cui tiro dalla distanza finisce fuori. Al 63′ De Candia effettua tre cambi, con Bernaola che prova la conclusione da fuori al 68′, ma Santoro para facilmente. Al 71′, Mariani tenta dalla distanza, ma Santoro è ancora attento. Pochi minuti dopo, il Ginosa resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Richella, che riceve due gialli in rapida successione. Sulla punizione successiva, Strambelli sfiora l’incrocio dei pali. Il numero 10 ha un’altra chance al 75′ con un tiro a giro, ma la sua mira è imprecisa.

Finalmente, all’83’, il Barletta trova il gol decisivo: Strambelli serve Dicuonzo, che appoggia per Lattanzio, il quale batte Santoro in uscita. Due minuti dopo, Giambuzzi, sugli sviluppi di un rimpallo, si presenta in area ma calcia fuori. Il Ginosa non riesce a reagire nei quattro minuti di recupero e, nonostante un altro tentativo di Strambelli, il risultato rimane invariato. Il Barletta vince 1-0 e chiude il girone di andata con 51 punti.

A cura di Giacomo Colaprice