Uno schianto violento in via Minervino a Barletta questo pomeriggio tra una auto ed un furgone ha provocato la morte di una donna ed il ferimento di altre quattro di cui una grave trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso di Barletta. Lo schianto è avvenuto attorno alle 17 all’incrocio con la strada provinciale 189 nelle campagne barlettane non distante dalla borgata di Montaltino. A bordo dei due mezzi 7 persone. Immediato l’intervento di tre equipe sanitarie del 118 provenienti da Barletta che hanno trasferito i feriti tra gli ospedali di Andria e Barletta. La donna estratta dalle lamiere è stata trasportata al “Bonomo” dove è purtroppo deceduta per le ferite riportate nell’impatto. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha dovuto mettere in sicurezza l’area poichè la vettura era alimentata a GPL. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale ed i carabinieri.