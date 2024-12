Resta in prognosi riservata il 60enne rimasto gravemente ferito nell’incidente di via Minervino, a Barletta, avvenuto mercoledì pomeriggio e in cui ha perso la vita una donna di 51 anni originaria di Andria. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Dimiccoli”. Nella notte successiva al sinistro il 60enne ha subito un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e viene monitorato costantemente dall’equipe medica. L’uomo è arrivato al pronto soccorso del nosocomio barlettano in codice rosso e con diverse ferite. Stanno meglio, invece, gli altri tre feriti coinvolti classificati come codice giallo. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale 189, non distante dalla borgata di Montaltino. Uno scontro violento tra un’auto ed un furgone che ha reso necessario l’arrivo sul posto di tre equipe sanitarie del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. A bordo dei due mezzi c’erano sette persone. Una di loro, la 51enne di origini andriesi, purtroppo non ce l’ha fatta. La donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria, la 51enne è deceduta a seguito dei gravi traumi riportati. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Barletta e dai carabinieri. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’area poiché la vettura era alimentata a GPL.