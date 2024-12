Questo Barletta può ambire al record di punti nella storia dell’Eccellenza pugliese? I numeri e l’aritmetica dicono di sì. Alla fine del girone di andata, spedito in archivio con l’1-0 del Puttilli sul Ginosa, Strambelli e compagni hanno totalizzato 51 punti in 19 giornate. Appena sei quelli lasciati agli avversari dal 25 agosto, domenica che fa inaugurato il torneo, ad oggi. Effetti dei tre pareggi con Galatina, Brilla Campi e Atletico Acquaviva. Club che al momento fanno parte di una ristretta élite, quella in grado di non uscire dal campo a testa bassa contro i biancorossi. Se anche nel girone di ritorno il Barletta dovesse rispettare l’andamento della prima parte di stagione, la proiezione sarebbe di 102 punti al termine della regular season. Gli stessi conquistati 20 anni fa dal Monopoli, club ancora oggi detentore dello speciale primato nella Premier League regionale. I biancoverdi furono promossi al termine di un avvincente testa a testa con il Brindisi, club a cui non bastarono 98 punti per aggiudicarsi la prima posizione. Le differenze tra questo Barletta e quel Monopoli sono nei numeri. Lattanzio e soci segnano molto meno ma concedono davvero pochissimo agli avversari. Giocando con la fantasia, ripetendo il rendimento della prima parte anche nel lato B del campionato il Barletta chiuderebbe imbattuto, con 70 gol fatti – 22 in meno di quel Monopoli – e 8 al passivo – 24 in meno dei biancoverdi edizione 2004/05. Per capire se questa squadra potrà davvero candidarsi al record saranno già probanti i prossimi due test in campionato: Unione Calcio Bisceglie in casa e trasferta al Polo di Molfetta, intervallate dalla sfida di Coppa al Puttilli con la Polimnia. Un trait d’union, in fondo, c’è già in casa: quel Pasquale De Candia allora vice di Nicola Ragno al Veneziani e oggi titolare della panchina biancorossa. Nel mezzo ha anche conquistato un Triplete a Casarano. L’allenatore sì che sa come si fa.