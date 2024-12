Imprenditori sul piede di guerra, a Barletta, per l’assenza di infrastrutture urbanistiche nelle tre aree economiche della città: la zona industriale di via Trani, la zona artigianale di via Callano e la zona commerciale di via Foggia. Una situazione che perdura da 60 anni – dicono dall’Assinpro, l’associazione degli industriali della Bat – e che non può più essere tollerata. Se il messaggio non verrà recepito dall’attuale amministrazione comunale – dichiara l’imprenditore Giuseppe Cortellino – si passerà alle azioni legali e a denunciare ogni forma di inerzia sulla stampa.

In via Foggia prosegue l’epopea giudiziaria che vede da 20 anni protagonista l’imprenditore Aldo Musti. Il progetto per l’apertura di una strada parallela a via Foggia per dare sfogo all’intenso traffico veicolare della zona si è nuovamente arenato. Il progetto è stato aggiornato due volte, l’ultima nel 2023, con ingente esborso di risorse pubbliche ma al momento senza risultati.

