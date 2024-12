Ieri, uomini e donne della Polizia di Stato hanno notificato un’ordinanza dirigenziale di inibizione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande emessa dal Comune di Barletta nei confronti del titolare di un rinomato locale notturno della Città dell’Eraclio.

Il provvedimento di sospensione, della durata di 5 giorni, nasce da una dettagliata segnalazione degli specialisti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura Bat a seguito delle verifiche amministrative intensificate con l’approssimarsi delle festività natalizie.

In particolare, il titolare dell’esercizio del locale pubblico in questione è stato controllato dai poliziotti di Via dell’Indipendenza in due occasioni nell’ultimo periodo ed è risultato aver violato reiteratamente le vigenti norme sul pubblico spettacolo, dando luogo a trattenimento musicale e danzante senza aver conseguito la prescritta autorizzazione amministrativa e diffondendo, inoltre, musica ad alto volume, udibile nelle strade adiacenti.

Nell’ultimo controllo effettuato, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno accertato che un’intera area del locale era stata attrezzata con due consolle musicali e relativi DJ che, trasmettendo musica ad alto volume, trasformando l’esercizio commerciale da ristorante ad una vera e propria discoteca, utilizzando anche luci artistiche e sceniche esclusivamente destinate alle sale da ballo.