La Comunità Monastica Benedettina di San Ruggero in Barletta ha annunciato l’inaugurazione del Laboratorio Culturale “Ora, lege et labora”, un progetto nato grazie ai fondi POR FESR-FSE 2014/2020. L’iniziativa è stata pensata per promuovere e rendere più accessibile il patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici e istituzioni della Regione Puglia.

L’evento si terrà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 18.00 presso la sede del monastero, in Via Mura del Carmine 9, a Barletta. In caso di maltempo, l’accesso sarà garantito attraverso Via Cialdini, presso la Chiesa di San Ruggero. Il Laboratorio Culturale rappresenta un’importante occasione per riscoprire le ricchezze storiche e spirituali custodite nel Monastero di San Ruggero, oltre a offrire un’opportunità di formazione e conoscenza per la comunità locale e i visitatori.

La cerimonia vedrà la presenza dell’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo e di Suor Anna Lucia Tonelli, Abbadessa della Comunità Monastica, che ha espresso grande soddisfazione per il completamento del progetto, frutto di un impegno collettivo volto a valorizzare un patrimonio che unisce fede, cultura e storia.