Un Barletta sugli scudi dal primo all’ultimo minuto batte, in una gara mai in discussione, l’Unione Calcio Bisceglie per 5-0, sale a quota 54 in classifica e mantiene il gap di vantaggio sulla Polimnia. In gol Turitto, Lavopa, Bernaola, Strambelli e Giambuzzi.

Barletta (3-4-3): Staropoli; Pinto, De Gol, Montrone (18′ st. Giambuzzi); Turitto (39′ st. Casella), Bernaola, Leone, Belladonna; Strambelli (18′ st. Mariani), Lattanzio (32′ st. Rotondo), Lavopa (24′ st. Scaringella). A disp. Massari, Lobosco, Dicuonzo, Parisi. All, De Candia

U.C. Bisceglie (4-3-1-2): Lullo; Dicorato (35′ st. Soldani), Bufi (39′ st. La Notte), Miano, Farinola; De Blasio, Ngom, Paolillo (34′ Guglielmi); Suriano (18′ st. Dembele); Amoroso, Saani (31′ st. Pelosi). A disp. Rocchitelli, Andriano, Petruzzelli, Zinetti. All. Monopoli

Arbitro: De Benedictis di Bari

Reti: 2′ Turitto (B), 8′ Lavopa (B), 17′ Bernaola (B), rig. 29′ Strambelli (B), 30′ st. Giambuzzi (B)

Note: calci d’angolo 9-1; ammoniti: Saani, Suriano e Bufi (UC), Belladonna (B); recuperi: pt. 2′, st. 2′

2’Vantaggio Barletta! Traversone di Belladonna che trova il colpo di testa di Turitto che non sbaglia.

8’Lavopa! Tiro cross perfetto dell’esterno biancorosso che beffa un incerto Lullo e termina sotto l’incrocio.

15’Barletta vicino al tris con un traversone di Strambelli per il colpo di testa di Lattanzio di poco alto.

16’Bernaola! 3-0 Barletta con il primo gol in maglia biancorossa dello spagnolo imbeccato da Strambelli sugli sviluppi di un corner.

28’4-0! Strambelli con il cucchiaio non sbaglia dal dischetto dopo atterramento in area di Lattanzio. Biancorossi in scioltezza.

40’Ancora Barletta. Tiro a giro di Strambelli, Lullo vola in corner.

44’Squillo dell’Unione con Suriano che calcia dalla distanza, palla fuori.

Secondo Tempo

59’Tiro di Dicorato per l’Unione, blocca Staropoli.

65’Assolo di Belladonna che entra in area e calcia, palla fuori di un soffio.

74’Chance anche per Leone che arriva in spaccata sulla palla, respinge Lullo.

75’Giambuzzi! Colpo di testa perfetto dell’argentino che si sblocca in campionato.

89’Ci prova il subentrato Mariani che penetra e calcia in area, respinge Lullo.

90+5’Finisce 5-0 al “Puttilli”.

A cura di Giacomo Colaprice