Il 14 dicembre è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Codice della Strada che obbliga i possessori di monopattini elettrici a dotarsi di targa, assicurazione e casco. Peccato che chiunque voglia mettersi in regola non abbia la possibilità di richiedere le nuove targhe per il semplice fatto che non sono disponibili e non lo saranno ancora per un tempo indefinito. Non va meglio sul versante assicurazioni: la gran parte delle Agenzie non ha ancora prodotti specifici per i monopattini e anche laddove si riesca a stipulare una polizza per la micromobilità non è al momento possibile ottenere il contrassegno stampato dalla Zecca dello Stato. Insomma un pasticcio regolamentare che rischia di lasciare a piedi i possessori di monopattini almeno sino a quando il Governo non renderà possibile adeguarsi al nuovo Codice. E secondo gli esperti potrebbero volerci ancora diversi mesi.

Anche i Comandi di Polizia Locale attendono i decreti attuativi per avere chiarimenti e direttive sull’applicazione della nuova normativa e l’erogazione delle sanzioni.

