C’è stato un ospite d’eccezione al pranzo organizzato dall’Accademia Italiana della Cucina nel ristorante “Il Brigantino” di Barletta per esaltare i sapori tipici del territorio. Si chiama Giuseppe De Nittis e se tutti lo conoscono come uno dei degli artisti più innovatori ed originali dell’800 sono in molti di meno a sapere che è stato anche un ottimo cuoco ed amante della cucina tradizionale pugliese. Questo connubio tra arte e gastronomia ha trovato felice espressione nel menu scelto per l’occasione, ispirato proprio ai piatti più amati dal maestro impressionista.

Fortemente legato alle tradizioni della sua terra, nel periodo natalizio De Nittis avrebbe preparato per i suoi ospiti delle ottime cartellate. Lo racconta il giornalista Nino Vinella, autore di un libro dedicato al grande pittore barlettano e al suo amore per la cucina.

