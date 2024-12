“Dopo l’instancabile lavoro delle commissioni consiliari “Attività Produttive” e “Cultura”- coordinate in modo encomiabile e con ferrea volontà partecipativa dall’assessore Giuseppe Dileo– il programma natalizio di questo anno – questa la nota dei consiglieri della Commissione Cultura: Paolillo, Cardone, Gorgoglione, e la consigliera Diviccaro unitamente alla Commissione Attività produttive, con i Presidenti Ruggiero Fiorella e Gennaro Calabrese – si arricchisce della pista di pattinaggio che, per volontà di Consiglieri e Assessore, si è scelto di allocare nel Parco dell’Umanità.

La gara, andata deserta lo scorso anno e quest’anno- in prima battuta – ha visto un’ implementazione del budget e la conseguente partecipazione con aggiudicazione dopo più di un anno di progettazione e ascolto di tutte le istanze provenienti dal territorio. Le periferie, centrali già dalla scorsa programmazione natalizia- con una premialità prevista per i progetti che la vedessero protagonista, torna così alla dignità di centro nevralgico per i flussi di socialità e per le attività produttive concentrate in quel territorio. Finalmente… È festa, tangibile e concreta, anche per un’intera parte della nostra città”.