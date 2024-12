Un punto di vista della Natività. È ciò che ci viene offerto dalla rappresentazione dell’artista barlettano di adozione Paolo Vitali nel suo “Presepe” di quest’anno. Una tradizione ormai consolidata quella di ricevere gli auguri, riflettendo su un messaggio importante. Come un testo diviene un pretesto per condividere una riflessione, così un quadro è l’occasione per continuare a diffondere un messaggio di speranza, agevolato però dall’azione umana che deve necessariamente guardare al recupero. Il Bambino si affaccia in un mondo piuttosto complesso, trovando la sua mangiatoia proprio all’interno di un antico Palazzo nobiliare, che potrebbe essere proprio il barlettano Palazzo Della Marra, a cui ispira l’artista. Sappiamo che la sua facciata storica bellissima, con la sua balconata barocca vive uno stato di precarietà ormai da tanti anni. Infatti, dal 2015 la balconata di via Cialdini risulta puntellata per il suo grave stato di degrado.

Gli angeli offrono un movimento generato dalla speranza di quella Nascita; la natura torna rigogliosa con i suoi simboli, come il melograno segno di prosperità, dalle chiome degli alberi, tra cui s’intravvedono gocce di sangue, spunta il sole che come da dietro un sipario sta per tornare. Dunque speranza. Il dipinto su un supporto di cartone con l’utilizzo di colore a tempera tenui offre una maggiore serenità che agevola la lettura di questo significativo lavoro. È questa l’occasione per porgere gli auguri di buone feste, anche da tutta la redazione. Nei prossimi giorni l’opera sarà visitabile all’ingresso del Palazzo Della Marra.