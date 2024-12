Chiusure pomeridiane per le biblioteche cittadine di Barletta in occasione della vigilia natalizia e a San Silvestro. In particolare, nelle giornate di martedì 24 e 31 Dicembre la sede centrale della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo” (presso il Castello) e la biblioteca di Palazzo San Domenico saranno aperte sino alle ore 14. La biblioteca della ex Cantina Sperimentale, invece, accoglierà il pubblico dalle ore 9 alle 13. Negli stessi due giorni la sezione ragazzi “Aylan Kurdi” nel Parco dell’Umanità rispetterà il giorno di chiusura settimanale.