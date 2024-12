Il prossimo venerdì 20 dicembre sarà celebrata presso il piazzale interno di Bar.S.A. S.p.A. la Santa Messa.

«Un nuovo inizio per Bar.S.A. che idealmente coincide con un nuovo anno. Un’azienda che sempre più, riteniamo, sia accanto ai cittadini di Barletta». Così interviene la presidente del Consiglio di amministrazione avv. Alessia De Finis riportando anche il pensiero congiunto degli altri consiglieri.

«Non abbiamo la pretesa di avere soluzioni ad ogni problema o ritenere che non esistano problemi – continua De Finis – perché la complessità delle azioni di un’azienda delle dimensioni di Bar.S.A. S.p.A. è per sua stessa natura fonte di attenzioni costanti. Ma è ciò che vogliamo. Da subito ci siamo resi conto dell’enorme potenziale di un’azienda così amata, così al centro di una virtuosa vicinanza alla città. Auspico che si possa perfezionare ogni aspetto, insieme, con criterio e impegno che non lesineremo. È forse il nostro miglior augurio da estendere a tutta la città. Augurio che viene da tutto l’organico, da ogni donna e uomo dell’azienda. Un luogo quello di Bar.S.A., credeteci, semplice e pieno di calore, che riscopriamo ogni giorno».

Alla Santa Messa, celebrata da don Claudio Gorgoglione, seguirà un momento di auguri tra tutti i dipendenti alla presenza delle istituzioni.