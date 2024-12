La Santa Allegrezza si diffonde tra le vie della periferia di Barletta per raccontare la bellezza della nascita di Gesù Bambino. Il canto popolare che un tempo allietava le case durante il Natale anima le strade intonato da bambini e adulti durante il corteo che si snoda per le arterie della zona nuova della città. Gli studenti delle scuole “Girondi” e “Giovanni Paolo II” annunciano le festività più attese dell’anno con i loro disegni appesi agli alberi ed inscenando un piccolo ma suggestivo presepe vivente. Un’atmosfera di serenità pervade un quartiere giovane e ricco di vita dove commercianti e famiglie si uniscono per celebrare il Natale con spirito di gioia e condivisione.

Le scuole si mobilitano con la loro creatività per vivere con il quartiere un momento di festa.

Ha animato la serata con musica e canti per poi ricordare lo spirito di amore e fratellanza che tutti sono chiamati a celebrare in occasione del Natale. E’ l’augurio che don Vito Carpentiere ha rivolto al quartiere in festa. Il servizio.