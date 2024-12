Il 2024 del Barletta si chiude con un’altra vittoria, la diciottesima su 21 partite di campionato. Quello del Molfetta con una sconfitta, la numero 15 nel torneo. Sintesi dello 0-1 del Paolo Poli: la squadra di De Candia porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo grazie al calcio di rigore trasformato da Strambelli. Recriminano i padroni di casa per l’espulsione di Luis Alberto, apparsa esagerata, decisione che ha costretto Mercurio e soci a giocare in 10 per più di un’ora

LE FORMAZIONI

Molfetta rivoluzionato tra panchina, dove torna Carbone, e mercato, con una mezza dozzina di innesti in settimana: a guidare il 4-2-3-1 è Seck. Nel Barletta De Candia deve fare a meno di De Gol, squalificato, Bernaola e Lobosco. Nel 3-4-1-2 Strambelli supporta Scaringella e Lattanzio.

1’05’’ MOLFETTA pericoloso con Mercurio, che al volo con il destro cerca il jolly. Alto di poco

6’30’’ MOLFETTA Seck prende sul tempo Montrone e cerca il lob con il mancino, pallone a lato

11’05’’ BARLETTA Poi inizia a macinare gioco la squadra di De Candia: il primo tentativo è griffato Lattanzio su cross di Strambelli, tentativo al volo che non trova la porta;

17’10’’ MOLFETTA Entra nella partita anche Scaringella: Strambelli lo lancia in profondità, il numero 28 controlla e calcia. Lutzardo c’è;

20’30’’ BARLETTA Lavopa prova a dare continuità alle prodezze recenti con un destro a giro all’ingresso in area. Pallone che sfiora il palo alla sinistra di Lutzardo;

27’40’’ BARLETTA Un errore di Luis Alberto concede a Scaringella una ripartenza. Invito per Strambelli, che libera il destro: Lutzardo neutralizza in due tempi;

32’ GOL BARLETTA L’episodio che sblocca la partita si concretizza al 31’: Ciaramella interviene così in area molfettese su Lattanzio. Per l’arbitro Bogo di Orvieto è rigore. Veementi le proteste di Luis Alberto, espulso nell’incredulità dei padroni di casa. Queste le immagini. Dal dischetto ecco Strambelli. Sinistro toccato da Lutzardo ma non basta: 0-1. La panchina del Molfetta continua a protestare e ne fa le spese Martino Traversa, vice di Carbone, allontanato da Bogo;

44’50’’ BARLETTA Finale di frazione in controllo per al squadra di De Candia, che sfiora anche il raddoppio con Scaringella sugli sviluppi di una combinazione Lavopa-Strambelli. Colpo di testa respinto da Lutzardo;

IL SECONDO TEMPO

Due novità nel Molfetta: dentro Thiam e Lafronza, restano negli spogliatoi Ciaramella e Armi;

5’15’’ BARLETTA che continua con la sua prova sorniona, fatta di affondi improvvisi: su uno di questi Lattanzio prova il lob sull’uscita di Lutzardo, solo parte superiore della rete;

6’15’’ BARLETTA Un minuto e l’occasione buona ce l’ha Turitto: colpo di testa a lato da buona posizione su invito di Lavopa;

8’00’’ BARLETTA Alza i giri nel Motore la squadra di De CANDIA: turrito per Bayo, spaccata che non trova la porta;

10’05’’ MOLFETTA Graziato Seck al 55’, quando spintona così l’arbitro: Bogo lo sanziona con il giallo;

23’40’’ BARLETTA De Candia rinfresca il centrocampo con Leone per Bayo. Sul destro di Lattanzio la chance per il raddoppio. Calcia a giro dopo il blitz tentato da Scaringella, sul fondo;

26’40’’ BARLETTA Parisi da sinistra per Lavopa, destro al volo largo di un paio di metri;

32’20’’ BARLETTA Ancora Barletta al tiro con Strambelli su appoggio di Lattanzio: rigore in movimento, Lutzardo blocca;

42’00’’ BARLETTA Prosegue la disfida di Lattanzio con la porta avversaria. Colpo di testa che sfiora la traversa;

46’20’’ MOLFETTA Attacco generoso della squadra di Carbone senza creare però pericoli. È 0-1 al fischio finale: Barletta a +16 sulla Polimnia seconda. Ritorno in campo nel 2025 il 5 gennaio con il Canosa al Puttilli. Molfetta penultimo a quota 12 con il Ginosa e atteso nel nuovo anni dal derby in trasferta sul campo del Bitonto.

IL TABELLINO DI MOLFETTA-BARLETTA 0-1:

MOLFETTA (4-2-3-1): Lutzardo; Leuzzi, Luis Alberto, Vino, Esposito; Ciaramella (1’ st Lafronza), Camara (21’ st Colamesta); Aimi (1’ st Thiam), Romio (41’ st Carlucci), Mercurio (33’ st Lettieri); Seck. A disposizione: Del Rosso, Tupputi, Mastrorilli, Anaclerio. Allenatore: Carbone.

BARLETTA (3-4-1-2): Massari; Casella, Montrone, Parisi; Turitto, Mariani, Bayo (23’ st Leone), Lavopa (30’ st Giambuzzi); Strambelli; Scaringella (38’ st Lopez), Lattanzio. A disposizione: Staropoli, Pinto, Belladonna, Dibenedetto, Dicuonzo. Allenatore: De Candia.

RETE: 33’ pt rig. Strambelli

NOTE. Angoli: 1-7. Ammonito: 10’ st Seck (M), 16’ st Thiam (M). Espulso: 31’ pt Luis Alberto (M). Recupero: 2’-5’.