Il suo Barletta ha praticamente annullato la concorrenza, chiudendo il 2024 con 16 punti di vantaggio sul secondo posto dopo 21 partite del campionato di Eccellenza pugliese. Eppure Pasquale De Candia non vuole assolutamente adagiarsi. Lo dimostrano le sue dichiarazioni dopo la vittoria di misura sul campo del Molfetta, la diciottesima nella competizione e la ventiquattresima su 27 partite ufficiali in stagione. Del pomeriggio del Poli l’allenatore è stato colpito in positivo solo dal risultato.

Al pomeriggio poco brillante fa da contraltare un percorso da incorniciare. Nello specchietto retrovisore, poi, trovano spazio le due belle prestazioni contro l’Unione Calcio Bisceglie e la Polimnia. Le proiezioni, poi, parlano chiaro: il Barletta rischia davvero di superare i 102 punti del Monopoli dei record edizione 2004/05. In quello staff c’era De Candia, che dribbla però facili parallelismi.

Ripresa dei giochi domenica 5 gennaio al Puttilli per il derby con il Canosa. Allora il 2024 sarà alle spalle: anno che ha avuto per i tifosi biancorossi un sapore agrodolce, sospeso tra una triste retrocessione in Serie D e una risalita a suon di vittorie e gol che nel nuovo anno – a meno di clamorosi ribaltoni – è destinata a concretizzarsi.

