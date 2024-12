Mancano sempre meno giorni al concerto della notte di Capodanno che vedrà Trani “regina” degli eventi dell’ultimo dell’anno in Puglia. Il 31 dicembre sera, infatti, sul palco allestito in piazza Quercia ci sarà la star internazionale Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. L’artista britannico è pronto ad incantare la serata nello splendido scenario del porto di Trani, e a salutare il 2025 ormai alle porte anche con successi senza tempo come “Gold” e “True”. Per il countdown della mezzanotte c’è ancora tempo, mentre è iniziato quello che porta all’arrivo di Tony Hadley in Puglia.

Con lui sul palco ci saranno la Fabulous TH Band e lo staff di Radio Selene, realtà che da pochi giorni ha spento 40 candeline di attività. Il Capodanno a Trani sarà l’appuntamento perfetto per celebrare anche questa ricorrenza. Non resta dunque che prendere parte al grande evento dell’ultimo dell’anno in piazza Quercia. Previsto il tutto esaurito. Previste grandi emozioni.