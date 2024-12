Spesa maggiore rispetto ad un anno fa, ma con meno alimenti sulla tavola, a causa del balzo dei prezzi. E’ l’analisi di Coldiretti Puglia in occasione delle festività natalizie. I pugliesi spenderanno, in media, 160 euro a famiglia, il 7% in più rispetto a dicembre 2023, pur comprando di meno. I più moderati spenderanno tra i 40 e i 70 euro, ma c’è chi andrà oltre i 300. L’impennata dei costi riguarda alcuni alimenti immancabili sulle tavole di Natale: dalle cime di rapa alle lenticchie, passando per il pesce. Restano sostanzialmente stazionari rispetto a dicembre 2023 i prezzi dell’olio extravergine di oliva, di pane e pasta. In Puglia resta forte la tradizione che vede le famiglie riunirsi a tavola, una media di 10 commensali. Il 55% in casa, il 33% da parenti e amici, il 7% in ristoranti o agriturismi. A livello culinario, il trend generale registra comunque un deciso ritorno della tradizione, rileva Coldiretti. Pesce alla vigilia, carne a Natale, ma ci sarà spazio anche per fritti, minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo, pizze rustiche e tanto altro. Infine, l’enogastronomia vince anche tra i regali di Natale, doni utili e alla riscoperta della tradizione.