Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di San Ruggero Vescovo, patrono della città di Barletta e dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, si terrà un suggestivo evento musicale dal titolo “Armonie di Natale”. L’appuntamento, previsto per il 29 dicembre 2024 alle ore 20:00, avrà luogo nella suggestiva cornice della Chiesa di San Michele, in via Cialdini 58 a Barletta.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico “Il Gabbiano”, diretto dal maestro Gianluigi Gorgoglione, con il prezioso accompagnamento all’organo di Giovanna Tricarico. Un programma musicale pensato per avvolgere il pubblico con la magia del Natale, unendo la spiritualità della musica sacra alla bellezza della tradizione corale.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti, un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla musica e partecipare a un momento di condivisione e preghiera in preparazione al nuovo anno.

L’iniziativa è promossa dal Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore e dal Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae”, con il sostegno di Chorus Inside Puglia e FederCori.