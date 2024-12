Questa mattina, nella giornata in cui Barletta festeggia il suo patrono San Ruggero, è tornato a riunirsi il Consiglio comunale presso la sala consiliare di via Zanardelli, per rispondere entro l’anno a delle questioni con scadenza.

Il primo punto all’ordine del giorno è derivato in realtà dallo scorso Consiglio comunale quando era stato rimandato per l’aggiunta di due emendamenti oggi riportati; sono state approvate all’unanimità le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea del suolo pubblico, per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, insomma i dehors cercando di attribuirne una maggiore armonia soprattutto nella zona del centro storico. Il Regolamento è uno dei primi dei comuni pugliesi, il precedente era stato approvato dal Consiglio comunale nel 2017. Questo gode del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali, passaggio fondamentale che ha potuto realizzare i desiderata di molti associazioni di categoria dei commercianti che hanno collaborato per raggiungere questo risultato. «Importante risultato ma – ha chiarito il Sindaco – il rispetto delle nuove regole dovrà essere assolutamente rispettato, saremo intransigenti nei controlli».

Passano all’unanimità anche i provvedimenti successivi, tra cui lo schema di convenzione inerente i rapporti tra il Comune di Barletta e i soggetti pubblici assegnatari di finanziamenti PNRR, anche per l’affidamento di contratti d’appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici; come anche quello riguardante la Provincia BAT. Discussione e richiesta di approfondimenti da parte di alcuni consiglieri su una variazione al Bilancio che prevede la predisposizione di spazi da adibire al servizio di mensa scolastica presso la scuola Girondi, e con fondi regionali la messa in sicurezza della palestra della scuola Modugno.

Sicuramente al centro dell’Assemblea odierna vi era l’approvazione delle aliquote 2025 dell’Imposta Municipale Propria (IMU), relazionata dall’assessore al Bilancio Davide Campese che ha confermato le aliquote dell’anno scorso, che tuttavia avevano subito un aumento che già fu oggetto di un acceso dibattito in Consiglio; infatti, anche per quest’anno Forza Italia ha espresso la propria contrarietà all’aumento della tassa, unendosi al voto contrario con le opposizioni. Tuttavia il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza con 17 voti.

In conclusione si è riproposto la variazione di Bilancio urgente, già discussa e non approvata nello scorso Consiglio comunale, riguardante l’incremento della somma comunale da destinare alla raccolta differenziata per lo smaltimento dei rifiuti organici scaturito da un peggioramento della percentuale delle impurità tra gli stessi. Le opposizioni hanno confermato le loro rimostranze nei confronti dell’Amministrazione, accusata di non affrontare al meglio la questione, trovando soluzioni alternative, come la tariffazione puntuale, migliorandosi nella raccolta differenziata e nei controlli.