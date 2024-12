L’orchestra giovanile del Liceo Casardi composta da 35 studentesse e studenti frequentanti il Liceo Musicale e il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta diretti dal M° Mirella Sasso, sarà protagonista per la celebrazione della Prima Giornata Nazionale del Rispetto, che si terrà il 20 gennaio 2025 alle ore 11.00 presso la prestigiosa Sala della Regina alla Camera dei Deputati in Roma. Il Liceo “Casardi” con la sua orchestra giovanile, è stata selezionata per ricevere un importante riconoscimento, in occasione di questo evento nazionale, per valorizzare l’impegno e la competenza con cui negli ultimi anni la scuola ha portato avanti attivamente il progetto dell’associazione “Nel nome del rispetto” di Foligno, con le ambasciatrici Prof.sse Anna Maria Lalli, Ivana Cuccorese e Mirella Sasso. Per l’occasione l’orchestra giovanile eseguirà in esclusiva, l’Inno del Rispetto composto dalla prof.ssa M. Sasso e selezionato quale inno rappresentativo dell’associazione nazionale “Nel nome del rispetto ODV”.

La dirigente del Liceo Musicale “A. Casardi” prof.ssa Ardito Serafina Maria S. sottolinea l’importanza di questo nuovo e prestigioso traguardo per l’intera comunità scolastica: la presenza della nostra orchestra a Roma, presso la Camera dei Deputati, in occasione dell’istituzionalizzazione della giornata nazionale del Rispetto è motivo di grande orgoglio per tutti noi; la creatività artistica, l’umanità, lo spirito di gruppo, il rispetto dei ruoli: la musica si conferma una grande palestra di vita